Эксперты: Бывшие промзоны Москвы станут новыми точками развития города

Программа заслуживает поддержки

Бывшие промышленные зоны Москвы станут новыми точками развития города.

Вместе с программой реновации жилой застройки такие проекты создают комфортную и благоустроенную среду на всей территории города. Такое мнение выразили эксперты, которых цитирует "Комсомольская правда".

"Продолжение программы ревитализации ранее заброшенных территорий Москвы - безусловно заслуживает поддержки", - заявила президент фонда "Институт города" Надежда Косарева.

В свою очередь реорганизованная территория "Варшавское шоссе" будет активно работать на развитие деловой инфраструктуры столицы

"Это очень интересно, поскольку офисные площади в центре стоят достаточно дорого, а спальные районы и окраины Москвы не везде в должной мере насыщены качественными деловыми комплексами", - отметила председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию инвестиционной среды для бизнеса Анна Вовк.

Директор Института региональных исследований и городского планирования Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Ирина Ильина уточнила, что территории промзон после экологической реабилитации будут соответствовать всем нормативам.

"Проекты предусматривают создание мультифункциональных кварталов, в которых комфортное жилье сразу обеспечивается вновь создаваемыми рабочими местами, с благоустроенным пространством, включая детские и спортивные площадки, прогулочные зоны и велосипедные дорожки", - пояснила Ильина.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"