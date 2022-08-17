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Лондон объяснил появление британского самолета над Россией

14:42
  • среда
  • 17 августа 2022

Речь идет о рутинной операции, утверждают в Великобритании

Самолет британских ВВС RC-135W Rivet Joint, нарушивший российскую границу, выполнял "рутинную операцию" в воздушном пространстве в Норвежском и Баренцевом морях. Такое заявление в среду, 17 августа, сделало посольство Великобритании в России.
Британский самолет-разведчик нарушил российскую границу над Баренцевым морем

Команда британского самолета находилась в контакте с российскими авиадиспетчерами и действовала безопасно и профессионально, утверждают в дипмиссии.

При этом Лондон обвинил в опасных действиях экипаж российского МиГ-31, который якобы "совершил опасный маневр сближения с самолетом королевских ВВС RC-135W Rivet Joint", сообщает РИА Новости.

Ранее российское Министерство обороны отреагировало на поданную Великобританией заявку на перелет самолета-разведчика RC-135 над территорией России, поставив перед ВКС задачу не допустить нарушения воздушного пространства российского государства. В ведомстве заявили, что расценивают "данную акцию как сознательную провокацию".

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RC-135W Rivet
RC-135W Rivet
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