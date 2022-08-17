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ОПЕК отметила роль России в стабильности нефтяного рынка

14:57
  • среда
  • 17 августа 2022

Организация сохраняет диалог и сотрудничество с Москвой

Россия сыграла критически важную роль в поддержании стабильности мирового рынка нефти. Такое мнение в среду, 17 августа, высказал генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам аль-Гайс.
ОПЕК открестилась от подорожания нефти и газа

Аль-Гайс подчеркнул, что членство России в ОПЕК+ не может препятствовать диалогу организации с Соединенными Штатами.

Генсек ОПЕК отметил, что Россия играет ключевую роль в ОПЕК+, и добавил, что Организация обязательно пригласит вице-премьера России Александра Новака на встречу стран организации в Вене в декабре.

Аль-Гайс отметил, что участие Новака будет важным для успеха этой встречи, сообщает ТАСС.

На Западе полагают, что Россия успешно справляется с эффектом антироссийских санкций, одерживая победу на газовом и нефтяном рынках. Высокие доходы от экспорта нефти существенно снизили значимость потерь Москвы от сокращения поставок российского газа в Европу. Последствия для европейских стран будут самыми серьезными, они могут проявиться уже в октябре.

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