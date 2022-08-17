Китай примет участие в учениях "Восток-2022"

Пекин настроен на углубление сотрудничества с Москвой

Министерство обороны КНР сообщило, что Народно-освободительная армия Китая примет участие в российских учениях "Восток-2022", которые пройдут с 30 августа по 5 сентября на полигонах Восточного военного округа.

"Согласно годовому плану сотрудничества между вооруженными силами двух стран и договоренностям сторон, НОАК в ближайшее время выделит и направит часть сил в Россию для участия в учениях "Восток-2022", - говорится в сообщении.

Как отметили в Пекине, целью учений является повышение способности противостоять различным угрозам безопасности, а также "углубление прагматичного и дружественного сотрудничества".

В начале августа свое участие в учениях подтвердила белорусская сторона.

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