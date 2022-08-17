Турция в полном объеме восстановит дипотношения с Израилем

Эрдоган скоро подпишет соответствующий указ
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара приняла решение восстановить в полном объеме дипломатические отношения с Израилем.
"В рамках процесса нормализации и восстановления в полном объеме дипломатических отношений с Израилем Турция приняла решение назначить посла в эту страну", - сказал дипломат (цитата по ТАСС).
Он уточнил, что имя посла огласят, когда президент подпишет соответствующий указ.
Анкара отозвала своего посла из Израиля и выслала посла Израиля из Турции в 2018 году на фоне ситуации в секторе Газа: тогда на этой территории начались протесты из-за переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"