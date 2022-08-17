ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Турция в полном объеме восстановит дипотношения с Израилем

14:55
  • среда
  • 17 августа 2022

Эрдоган скоро подпишет соответствующий указ

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара приняла решение восстановить в полном объеме дипломатические отношения с Израилем.

Турция начала готовиться к новой архитектуре безопасности в Европе
Минпромторг рассказал о переговорах с Турцией по поставкам С-400

"В рамках процесса нормализации и восстановления в полном объеме дипломатических отношений с Израилем Турция приняла решение назначить посла в эту страну", - сказал дипломат (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что имя посла огласят, когда президент подпишет соответствующий указ.

Анкара отозвала своего посла из Израиля и выслала посла Израиля из Турции в 2018 году на фоне ситуации в секторе Газа: тогда на этой территории начались протесты из-за переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.