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В Рязани рассказали о пожарах, принесших запах гари в Москву

15:04
  • среда
  • 17 августа 2022

Ситуация под контролем

В Рязанской области действуют четыре очага лесных пожаров. Площадь самого крупного из них в Спасском районе - около 500 гектаров. Об этом заявил врио губернатора Рязанской области Павел Малков. Угрозы населенным пунктам пока нет.
Собянин: Москва направила в Рязанскую область спасателей и технику для борьбы с лесными пожарами

"Мы постоянно на связи с управлением МЧС. По информации МЧС, пожар низовой, ветра сильного нет. Сейчас там достаточно мощная группировка, проводится тушение, проводится защита населенных пунктов, которые находятся в зоне потенциальной опасности", - сообщил он (цитата по РИА Новости).

С утра 17 августа запах гари чувствуется в районе Крылатское, недалеко от Боровского шоссе, в Зюзине и Можайском. При этом в Солнцеве он становится уловимым в моменты, когда поднимается ветер. Запах гари ощущается на юго-востоке.

Позже в Рослесхозе сообщили, что небольшое задымление на юге и юго-востоке столицы наблюдалось от локализованного пожара в Рязанской области. Ситуацию с появлением в Москве запаха гари взял на особый контроль городской главк МЧС. В настоящее время в столице нет возгораний, которые могли бы стать причинами этого явления.

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился отправить в Рязанскую область около 240 пожарных и спасателей, а также 78 единиц техники.

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