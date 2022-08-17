Финляндия пообещала не аннулировать уже выданные россиянам визы

Они по-прежнему будут действительны

Финляндия не намерена аннулировать уже выданные гражданам России шенгенские визы. Об этом заявил в среду, 17 августа, министр иностранных дел республики Пекка Хаависто.

Политик отметил, что Хельсинки не принимает никаких мер в отношении уже выданных российским гражданам шенгенских виз, они по-прежнему будут действительны.

По словам финского министра, также Финляндия не станет ограничивать выдачу учебных и рабочих виз. Власти государства продолжат принимать заявления от лиц, путешествующих по семейным обстоятельствам, сообщает ТАСС.

Ранее Хаависто заявил, что в настоящее время от россиян ежедневно поступает порядка тысячи заявлений на получение визы, но можно сократить этот показатель до 100-200. Для этого МИД Финляндии готовит специальную модель.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"