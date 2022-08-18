Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака

Львам можно загадывать желание, а Девам – ждать поступления материальной помощи

Овны

Ваш Юпитер наконец дошел до точки благополучия, а вы – до одного из самых успешных дней года! Совершайте сегодня важные звонки, покупки и дела, на которые возлагаете надежды.

Тельцы

Ваше везение связано с закулисными переговорами, закрытыми чатами. Проще говоря, с секретами. Постарайтесь никому не рассказывать об этом: удача любит тишину.

Близнецы

Хорошие новости придут от друзей, а также из переписок, писем и даже посылок. Вам повезет в покупке автомобиля, компьютера, книг, всевозможных гаджетов.

Раки

Даже если у вас нет карьерных амбиций, сегодня звезды могут устроить вам повышение или новую работу. Подрастет ваша зарплата или положение в коллективе.

Львы

Срочно загадывайте желание: Венера в вашем знаке делает аспект большой удачи к Юпитеру. Как правильно использовать этот шанс Золушки, знаете только вы.

Девы

Вам скоро поступит материальная помощь, алименты или субсидия от государства. Если для вас актуальна тема наследства, то все будет в вашу пользу.

Весы

Счастье найдет вас в кругу друзей, социальных сетях или в большой компании. Может прийти удачная идея о совместном бизнесе или предложение стать соучредителем.

Скорпионы

Один из лучших дней года для собеседования, выхода на новую работу или начала учебы. Вы также можете получить письмо или сообщение, которое заставит улыбнуться.

Стрельцы

Удача настигнет вас в дороге, в суде, кабинете нотариуса или в учебном заведении. Пробуйте сегодня сделать то, в чем рассчитываете на счастливый случай: Юпитер все устроит!

Козероги

Счастливое событие может произойти прямо у вас дома: придут воодушевляющие идеи или поступит долгожданный звонок. Все дела, связанные с семьей, решатся положительно.

Водолеи

Свободным представителям знака есть смысл отправиться на поиски любви: партнёр вашей мечты где-то рядом. Тем, чья личная жизнь устроена, повезет купить классный подарок.

Рыбы

Работающих представителей знака оценят работодатели: вас могут повысить или перевести в отдельный кабинет. Многие сегодня получат деньги или подпишут выгодный договор.

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