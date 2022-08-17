Раскрыты планы Зеленского по смене командования ВСУ

Главкома Залужного прочат в министры обороны

Украинские СМИ сообщили о планах президента Владимира Зеленского по смене командования Вооруженных сил. Нынешнему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному предлагают пост министра обороны.

"Нардепы и другие приближенные к Зеленскому люди говорят, что конфликта между офисом президента и Залужным нет. Однако президенту не слишком хочется иметь конкурента во время празднования победы", — приводит слова близкого к администрации источника украинское издание "Телеграф".

Сам Залужный тем временем констатирует тяжелое положение ВСУ. Он заявил 17 августа, что российская армия продолжает наступать по всей линии фронта, позиции украинских военных подвергаются ударам по 700-800 раз за сутки. Что касается перспективы занять кресло нынешнего главы Минобороны Алексея Резникова, то она главкома ВСУ не особо радует. Резникову, по данным источников, предлагают пост премьера, однако он выразил желание стать министром юстиции.

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