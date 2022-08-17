ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Раскрыты планы Зеленского по смене командования ВСУ

15:16
  • среда
  • 17 августа 2022

Главкома Залужного прочат в министры обороны

Украинские СМИ сообщили о планах президента Владимира Зеленского по смене командования Вооруженных сил. Нынешнему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному предлагают пост министра обороны.

Зеленский уволил начальников трех управлений СБУ
Итальянцы опасаются, что Зеленский превратит украинский кризис в мировую войну

"Нардепы и другие приближенные к Зеленскому люди говорят, что конфликта между офисом президента и Залужным нет. Однако президенту не слишком хочется иметь конкурента во время празднования победы", — приводит слова близкого к администрации источника украинское издание "Телеграф".

Сам Залужный тем временем констатирует тяжелое положение ВСУ. Он заявил 17 августа, что российская армия продолжает наступать по всей линии фронта, позиции украинских военных подвергаются ударам по 700-800 раз за сутки. Что касается перспективы занять кресло нынешнего главы Минобороны Алексея Резникова, то она главкома ВСУ не особо радует. Резникову, по данным источников, предлагают пост премьера, однако он выразил желание стать министром юстиции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.