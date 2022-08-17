Серебряная призерка ОИ-2022 Трусова стала индивидуальным предпринимателем

Заниматься будет чем-то связанным с "исполнительскими искусствами"

Российская фигуристка Александра Трусова зарегистрировала себя в качестве индивидуального предпринимателя, передает РБК со ссылкой на справочник юридических лиц RusProfile.

Уточняется, что датой регистрации указано 11 августа.

В качестве основного вида деятельности значится "деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами", а в дополнительных видах - розничная торговля в нестационарных торговых объектах.

На Олимпиаде в Пекине Трусова взяла серебро, впервые в истории сумев приземлить пять четверных прыжков в произвольной программе, после чего устроила истерику в микст-зоне, заявив, что "ненавидит этот спорт".

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