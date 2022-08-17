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ЕР: строительство входит в пятерку сфер с наибольшим числом предложений от работодателей

15:28
  • среда
  • 17 августа 2022

строительная отрасль испытывает нехватку квалифицированных кадров среди рабочих специальностей

Строительство входит в топ-5 сфер с наибольшим числом предложений от работодателей. Об этом сообщили в партии "Единая Россия" со ссылкой на данные портала "Работа России".

"Строительству нужны люди разного уровня квалификации, опыта и возраста. Работа найдется, найдутся и перспективы роста", - приводятся в материале слова члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, действительного члена Российской академии архитектуры и строительных наук Владимира Ресина.

За последние годы людям пришлось пережить тяжелые времена: сначала пандемия и закрытие множества компаний, затем санкции и уход западных работодателей с рынка труда.

"Упавшие за черту бедности семейные хозяйства надо вытащить оттуда и вернуть на средний уровень дохода. Благополучие граждан - основа нашего государства", - подчеркнул парламентарий (цитата по АГН "Москва").

Сейчас строительная отрасль испытывает нехватку квалифицированных кадров среди рабочих специальностей.

"И это еще одно из направлений роста и развития, обозначенного как в народной программе, так и среди строительных вузов: программы подготовки, повышения квалификации, сотрудничества с действующими строительными фирмами, чтобы организовать выпускникам практический опыт, а зачастую и гарантированные рабочие места. Я рад, что именно родная мне строительная отрасль может существенно помочь в решении этого вопроса еще и как работодатель", - добавил Ресин.

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