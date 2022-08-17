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Россия призвала Лондон не создавать очаг напряженности в Арктике

15:35
  • среда
  • 17 августа 2022

Москва отреагировала на нарушение британским самолетом воздушного пространства

Россия призывает Великобританию не создавать искусственный очаг напряженности в Арктике. Такое заявление в среду, 17 августа, сделал временный поверенный в делах Российской Федерации в Великобритании Александр Гусаров.
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Дипломат прокомментировал нарушение британским самолетом-разведчиком воздушного пространства России, назвав этот инцидент грубым нарушением норм международного права.

По мнению Гусарова, "все говорит в пользу того, что произошла преднамеренная, осознанная провокация с целью попытаться вскрыть нашу систему обороны и прощупать заодно пределы нашего терпения".

Поверенный призвал британских коллег "не идти по этому очень рискованному пути, не создавать в Арктике, регионе, который объявлен ареалом мира и сотрудничества, искусственный очаг напряженности на ровном месте", сообщает РИА Новости.

Ранее российское Министерство обороны отреагировало на поданную Великобританией заявку на перелет самолета-разведчика RC-135 над территорией России, поставив перед ВКС задачу не допустить нарушения воздушного пространства российского государства. В ведомстве заявили, что расценивают "данную акцию как сознательную провокацию".

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