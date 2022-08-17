Мишустин подписал постановление о льготных кредитах для аграриев

Займ под 5% можно потратить на переработку сельхозсырья

Предприятия российского агропромышленного комплекса могут получить льготные кредиты. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Председатель правительства сообщил об этом на заседании кабмина.

"Льготные инвестиционные займы сельхозпроизводители смогут получать по ставке до 5% на срок от 2 до 15 лет и по такой же ставке взять кредит на короткие сроки. Соответствующее постановление подписано", - сообщил Мишустин министрам.

Премьер подчеркнул, что при составлении документа были учтены запросы агропромышленного комплекса, который обеспечивает продовольственную безопасность страны и снабжает россиян качественными продуктами. Правительство упрощает доступ к льготным кредитам, чтобы помочь бизнесу и дальше наращивать выпуск продукции. Предприниматели смогут получить финансы на на производство и переработку сельхозсырья, а также на приобретение рефрижераторных контейнеров. Это позволит своевременно поставлять скоропортящуюся продукцию в удаленные регионы.

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