Мишустин рассказал о новом этапе программы туристического кешбэка

Он стартует 25 августа

С 25 августа стартует осенний этап программы компенсации части стоимости путёвок по России. Об этом рассказал глава кабмина Михаил Мишустин на заседании правительства.

Кешбэк смогут получить граждане, которые приобретут тур по стране в период с 1 октября по 25 декабря. А в начале заседания премьер подвёл итоги своей поездки по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам. Он в том числе дал поручение профильным министерствам проработать новые перспективные направления внутреннего туризма и поддержать бизнес, который круглогодично снабжает жителей Дальнего Востока свежими и качественными продуктами.

В основной повестке обсудили развитие энергетики и переориентирование рынков сбыта для экспорта природного сжиженного газа. Правительство выделит миллиард рублей разработчикам по созданию СПГ-оборудования для средне- и крупнотоннажного производства. На заседании речь шла и о льготных кредитах для предприятий агропрома.

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