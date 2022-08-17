В Испании жители встревожены из-за нового вида хулиганства

Почему расследование зашло в тупик и почему главная надежда сейчас на медиков

В Испании расследуют серию загадочных преступлений - в полицию с жалобами на уколы шприцами обратились уже почти 300 человек. В основном, страдают юные девушки. Нападения, как правило, случаются в общественных местах. Свидетелей много, однако портрета подозреваемого у полиции до сих пор нет. Загадка - и мотивы злоумышленника.

Испанские СМИ вновь выходят с тревожными новостями. В Королевстве возобновились загадочные нападения со шприцами. География - вся страна: от южной Малаги (там 11 новых случаев) до северо-восточной Барселоны. Место атак - массовые скопления людей: фестивальные площадки, ночные клубы. Жертвы уколов - молодежь.

"Этот способ проник к нам из Франции, где он сейчас популярен. А вообще он возник на парижских дискотеках в 2015-м, затем его переняли в Великобритании. Я полагаю, что с возвращением в нашу страну после пандемии французских туристов он вошёл в моду и здесь. Особенно много случаев зафиксировано в Памплоне. Самое сложное то, чем мы сейчас и пытаемся заниматься, это предупреждать девушек и молодых людей. Если к вам кто-то неожиданно приближается, а затем вы чувствуете укол в ногу или руку, то примерно через 15 минут вы начнёте чувствовать тошноту, головокружение, терять равновесие. В таком случае нужно срочно обратиться в больницу", - говорит журналист-расследователь Хуан Луис Галиачо.

Начиная с июля, жалоб уже более 260. Медики разводят руками. Они, конечно, не отказывают в госпитализации, берут все необходимые анализы. Однако в крови ничего обнаружить не могут. Постороннее вещество было выявлено в организме лишь одной жертвы, 13-летней девочки-подростка. Но этого явно недостаточно, чтобы делать выводы о том, что содержится в шприцах. Да и содержится ли?

"У нас нет доказательств, что с уколом в организм вводят какое-либо наркотическое вещество. То, что было обнаружено у подростка, могло попасть в кровь откуда угодно. У нас пока недостаточно данных, чтобы заявлять, что именно эти уколы вызывают рассредоточенность, сонливость или приводят к насилию на сексуальной почве", - отметил почетный президент общества неотложной медицинской помощи Испании Гиллерно Бурильо.

Полиция пока тоже не может объяснить этот криминальный феномен. Ни один из преступников не задержан, а количество случаев участилось. Жертвами нападений становится и женщины, и мужчины. Последствия для организма в виде тошноты или головокружения далеко не у всех. Разве что синяк от укола. Сексуальному насилию после атаки никто не подвергался. Лишь у одного молодого человека была украдена банковская карта, но никто ей далее не воспользовался. Например, во Франции злоумышленники вкалывали пострадавшим жидкое экстази. А затем грабили.

Испанские полицейские предполагают, что, возможно, нападения в Королевстве - это хулиганство с целью запугать общество, посеять панику, внушить страх и неуверенность перед неизвестностью. Психологи тоже не исключают версию о том, что это попытка манипуляции общественным страхом, способ подавить волю одновременно большого количества людей. Цель - социальное подчинение.

Запугать испанское общество у неизвестных злоумышленников действительно получилось. В соцсетях обсуждаются версии одна фантастичнее другой - таким образом могут распространять новое неизвестное заболевание. Как минимум, через уколы люди могут заразиться ВИЧ или гепатитом. Молодые испанки уже опасаются выходить на улицу. И, тем более, отправляться в места массового скопления людей.

В каждой провинции Испании власти принимают свои меры, чтобы защитить население. В Гранаде во время фиест женщин обеспечат бесплатным такси. С 12 по 16 августа там проходят традиционные народные гуляния. В Малаге скоро ярмарка. Безопасность будут обеспечивать полторы тысячи полицейских и семь беспилотников.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"