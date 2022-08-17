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Россияне вышли в открытый космос с МКС

18:12
  • среда
  • 17 августа 2022

У космонавтов ряд важных задач

Насыщенный день на орбите сегодня у российского экипажа МКС. Олег Артемьев и Денис Матвеев в эти минуты работают в открытом космосе.

Перед ними стоит непростая задача - интегрировать европейский манипулятор ERА в состав российского сегмента станции. Для этого потребуется перенести и подключить внешний пульт управления, сообщает "ТВ Центр".

Также космонавтам предстоит смонтировать телекамеры дополнительного обзора. Планируется, что все работы займут около 7 часов.

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