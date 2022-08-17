Кабмин оценит эффективность губернаторов в борьбе с лесными пожарами

Президент обязал глав регионов обеспечить сокращение площади лесных пожаров

Правительство будет внимательно следить за тем, как реализуется решение главы государства вменить в обязанность губернаторам сокращение площади лесных пожаров на территориях их регионов. Об этом в среду, 17 августа, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Глава кабмина рассказал, что правительство проанализирует, насколько эффективны действия по этому направлению, продолжат поддерживать регионы, которые ведут работу по предотвращению и тушению лесных пожаров, а также по восстановлению инфраструктуры.

Мишустин указал главам регионов, что борьба со стихией требует слаженных действий на всех уровнях власти. Только так можно защитить жизни и здоровье людей, минимизировать возможный ущерб, цитирует премьер-министра ТАСС.

Ранее Мишустин заявил, что необходимо уменьшить площадь лесных пожаров как минимум вдвое по сравнению со значениями за предыдущие пять лет. Премьер напомнил, что борьба с лесными пожарами — это прежде всего обязанность региональных властей, а не федерального центра.

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