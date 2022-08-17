В Москве усилен контроль за состоянием воздуха из-за запаха гари

Причиной запаха власти назвали лесные пожары в Рязанской области

Контроль за состоянием воздуха в столице усилен. По данным Роспотребнадзора, на запах гари жалуются жители южных, юго-западных и западных районов Москвы.

"В связи с появлением 17.08.2022. в социальных сетях информации о запахе гари в южных, юго-западных и западных районах Москвы Управлением Роспотребадзора по городу Москве усилен контроль за состоянием атмосферного воздуха", - приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее жалобы москвичей на запах гари прокомментировали в МЧС России. Там пояснили, что в столицу приносит дым с лесных пожаров в Рязанской области. Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, сообщил, что на помощь спасателям в регион столичные власти направили 240 пожарных и 78 единиц техники.

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