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ВОЗ объявила о существенном росте заболеваемости оспой обезьян

16:52
  • среда
  • 17 августа 2022

Число заразившихся еженедельно увеличивается на 20%

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена ростом заболеваемости оспой обезьян. Число выявленных случаев заражения увеличивается еженедельно, заявил на брифинге в Женеве гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

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"В ВОЗ пришли сообщения о более чем 35 тысячах случаев оспы обезьян из 92 стран и территорий. Известно о 12 смертях", - сообщил Гебрейесус.

По данным ВОЗ, за прошлую неделю стало известно о 7,5 тысячи случаях заболевания. Это на 20% больше, чем в предыдущую семидневку – что, в свою очередь, превзошло показатель предшествовавшей недели на те же 20%, передает ТАСС.

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