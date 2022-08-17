Лукашенко представил аграриям проверенный метод борьбы с мышами

В хозяйстве белорусского лидера – три кота

Александр Лукашенко объяснил белорусским аграриям, как бороться с грызунами в зернохранилищах. Президент Белоруссии держит на своей ферме трех котов, которые решают эту проблему.

"Два кота хороших - и ни одной мыши не будет, проверено. Захожу на свою фермочку, смотрю - три котенка прибились. Дал молока, прижились. Ни одной мыши", - сообщил Лукашенко руководству селекционно-семеноводческого комплекса Национальной академии наук по земледелию. Белорусский лидер прокомментировал жалобу ученых, которые рассказали, что раньше мыши грызли зерно на складах и им пришлось принять меры, передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал "Пул первого".

В пресс-службе президента Белоруссии не раз подчеркивали, что Лукашенко очень любит животных и природу. Белорусский лидер часто появляется на публике с белым шпицем по кличке Умка, а на его ферме живут страусы, гуси, индюки и кролики – не считая лошадей и крупного рогатого скота.

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