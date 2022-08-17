В НАТО заявили о готовности к действиям в случае обострения в Косово

В Брюсселе прошли переговоры Столтенберга с Вучичем

Североатлантический альянс готов принять меры для гарантии безопасности и сохранения свободы передвижения в Косово, сообщил генсек НАТО. В Брюсселе прошла пресс-конференция по итогам переговоров Йенса Столтенберга с президентом Сербии Александром Вучичем.

"НАТО продолжает внимательно наблюдать за ситуацией, наши силы KFOR продолжают действия в соответствии с мандатом ООН. Если последует угроза безопасности, то KFOR готова вмешаться, я приму все необходимые меры", - заявил Столтенберг.

Александр Вучич, в свою очередь, отверг возможность военной операции Сербии в Косово и переход сербскими силами административной линии. Он назвал ложью утверждения некоторых западных политиков о подготовке Белграда к "военному вторжению". Вучич подчеркнул, что специально попросил НАТО внимательно изучить ситуацию и убедиться, что сербские силы не пересекали административную линию между центральной частью страны и автономным краем. На 18 августа намечены переговоры президента Сербии и "премьера" самопровозглашенного Косова Альбином Курти, они пройдут в Брюсселе, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"