Эстония закрыла въезд в страну фурам из России через Нарву

Власти утверждают, что мера временная

Власти эстонского города Нарвы объявили об изменениях в организации дорожного движения. С 18 августа закрывается въезд в страну для крупногабаритных грузовиков, следующих из России. В администрации утверждают, что проблема "чисто техническая" и временная.

"Временные изменения в организации дорожного движения будут действовать примерно три месяца в связи с реализацией проекта реконструкции транзитных дорог", - приводит сообщение РИА Новости. Отмечается, что фуры будут перенаправлять из Нарвы на пункты пропуска Лухамаа и Койдула.

Нарва – третий по величине город Эстонии после Таллина и Тарту, более 95% его жителей – русскоязычные. О реконструкции дорог было объявлено после того, как власти демонтировали советский памятник. Установленный на постаменте в Нарве танк Т-34 вывезли в Эстонский военный музей под Таллином.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"