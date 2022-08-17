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ВСУ начали массированный обстрел Энергодара

18:42
  • среда
  • 17 августа 2022

Жителей призвали переместиться в убежища

Массированный обстрел Энергодара в районе Запорожской АЭС начали подразделения Вооруженных сил Украины. Военно-гражданская администрация города призвала жителей переместиться в убежища.

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"Переместитесь в безопасное место, окажите помощь пожилым людям и женщинам с детьми! Информация о местах разрывов снарядов, а также пострадавших и повреждений гражданской инфраструктуры уточняется", - сообщила ВГА в Telegram.

Обстрелы Запорожской АЭС и Энергодара, где проживают сотрудники станции, в последние недели стали регулярными. Военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ применяют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская". В администрации предупреждают, что действия киевского режима ведут к масштабной ядерной катастрофе.

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