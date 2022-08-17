Продвижение союзных войск в Донбассе: новые кадры "ТВ Центра"

Артиллерия поддерживает пехоту

Украинские националисты сегодня продолжили терроризировать мирное население Донбасса. Под огнем боевиков вновь оказались города и поселки народных республик. Так, жилые кварталы Первомайска - это в ЛНР - обстреляли из американских установок "Хаймарс". Как минимум один человек погиб, среди раненых - ребенок. В Горловке мишенью радикалов стал детский сад. Есть пострадавшие и в Донецке. Между тем союзные войска развивают наступление на позиции ВСУ сразу по нескольким направлениям.

По рации пришёл приказ: к бою. Боевой расчёт гаубицы Д-20 готовится к работе по полученным целеуказаниям. Артиллерийское орудие демаскируется. Гаубица заряжается осколочными снарядами. Цель - скопление пехоты противника возле Авдеевки, где сейчас идёт наступление союзных сил.

Пока в ствол подаётся следующий снаряд, наводчик проводит корректировку. Приходит подтверждение поражения цели. Орудие вновь маскируется. До следующего получения координат от наземной или воздушной разведки.

Артиллерия поддерживает огнём пехоту. Так называемое наступление за огневым валом или подвижный заградительный огонь. Крайне эффективная тактика, позволяющая фактически расчищать дорогу наземным штурмовым группам.

Бывает так, что за неделю артиллеристам приходиться менять свои позиции несколько раз. Это, правда, связано не с тем, что его обнаруживает противник. Просто линия фронта постепенно движется на запад. Появляются новые цели. Обнаруживаются новые украинские укрепрайоны.

Спустя две недели боев союзные войска захватили населенный пункт Вершина. И буквально с марша начали занимать окраины следующего поселка Зайцево, где у боевиков - крупный опорный пункт. Развитие успеха на этом направлении позволяет с нескольких сторон выйти на Артёмовск. В соседнем Соледаре бойцы народной милиции надежно закрепились в промзоне на окраине города. Сейчас зачищают заводы, где еще несколько дней назад были позиции ВСУ. И ещё один оперативный успех. Союзные силы прорвали оборону под Угледаром. Наступление активно поддерживает российская штурмовая авиация. В полном окружении могут оказаться украинские подразделения фактически на всём донецком направлении.

Уничтожать, в первую очередь, командиров, пулеметчиков, артнаводчиков, наступающим штурмовым группам союзных сил помогают снайперы. Они действуют парами. Незаметно подбираются к передовой. Но после выполнения задачи не отходят сразу, а только меняют точки. И ведут поиск новых целей. Снайперский огонь зачастую сеет панику в рядах ВСУ не меньше, чем удары артиллерией.

Впрочем, у каждого воюющего на стороне Киева есть шанс выжить. Для этого надо сложить оружие и сдаться. Об условиях и правилах капитуляции ежедневно по радиостанции сообщают российские связисты.

Этот "Тигр" объезжает прифронтовые участки. И выходит в эфир на частотах, которые легко можно поймать в любом радиоприемнике. Его позывные слышны в радиусе 15 километров.

Дмитрий Гусев. Роман Борискин. Дмитрий Лукиных и Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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