Природный пожар в Рязанской области попал на видео

На помощь местным спасателям из столицы выехали дополнительные отряды МЧС

Минувшим днём сразу несколько районов Москвы накрыл смог. Горожане ощутили сильный запах гари. Дым в столицу, как объяснили экологи, занесло восточным ветром из соседней Рязанской области. Там сейчас зафиксировано 4 крупных лесных пожара.

Только лишь в Окском заповеднике огнем охвачено более 500 гектаров леса. В двух районах на севере региона введен режим ЧС. Пламя вплотную подбирается к населенному пункту Деулино. Местные жители собирают инвентарь – помпы, шланги и лопаты, чтобы помогать пожарным. Те ведут круглосуточное дежурство.

"В настоящее время аэромобильная группировка Главного Управления МЧС России по Рязанской области работает на месте природных пожаров в Спасском и Рязанском районах в составе более 70 человек и 13 единиц техники", - сообщил начальник Главного управления МЧС России по Рязанской области Алексей Жуков.

Тушение существенно осложняет и то, что идёт пожар "старыми тропами" - "горельниками" - как называют их специалисты. В 2010-м пламя уже бушевало в этом районе Окского заповедника. Стойкое ощущение дежавю и у жителей столичного мегаполиса. Лето, жара и едкий запах гари, который сегодня утром ощущался на юге и юго-западе города. Многие вспомнили лето 2010, когда город окутал едкий смог от горящих торфяников.

"Не было превышения загрязняющих веществ по установленным нормативам. Рост был без превышений, но очень кратковременный период. Не вся территория города была охвачена, но главное, что не было превышения нормативов", - сообщила директор ГПБУ "Мосэкомониторинг" Полина Захарова.

Однако приятного мало. И это при том, что до очага пожара почти 200 километров. А ветер обычно дует в обратном направлении, то есть из Москвы в Рязань. Причина, уверяют синоптики, в жаре и антициклоне, который сейчас установился над Русской равниной.

Такие погодные условиях сохранятся до конца лета. А значит, единственный способ избавиться от запаха гари в столице – потушить пожары в Рязани. Мэр Москвы принял решение помочь соседнему региону, куда направлена пожарная техника.

Колонна автомобилей уже прибыла в Рязанскую область. Вертолеты приступили к работе. Совместными усилиями, считают специалисты, пожары удастся ликвидировать в кратчайшие сроки.

Матвей Шестаков, Ксения Игнатова, Владимир Хуртин, "ТВ Центр".

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