Российским космонавтам пришлось прервать выход в открытый космос

Завершить выход планируется около полуночи по московскому времени

Непростым выдался сегодняшний рабочий день для российского экипажа МКС. Олегу Артемьеву и Денису Матвееву пришлось досрочно завершить выход в открытый космос. Работу за бортом станции прервали из-за проблем с аккумулятором в скафандре у Артемьева. Как заявили в Центре управления полетами, несмотря на неполадки, ситуация все время находилась под контролем, здоровью космонавта ничто не угрожало.

Олег Артемьев и Денис Матвеев находились в открытом космосе уже два часа и 30 минут, когда телеметрия показала низкое напряжение в системе энергоснабжения скафандра командира экипажа. В этот момент космонавты проверяли состояние оптики одной из камер, установленных на манипуляторе ЭРА.

Время работы за бортом станции рассчитано по минутам и космонавты стараются успеть как можно больше. Одному выполнять манипуляции намного сложнее, поэтому Олег Артемьев хотел продлить выход как можно дольше.

- Денис, если сейчас не получается убрать поручни, страхуй за свое навесное оборудование. Олега отпускаем.

- Дай нам две минуты, сейчас все состыкуем.

- Две минуты даем.

- Олег, какое напряжение.

- 23,7.

- Олег, это очень низкое напряжение, тебе срочно надо возвращаться. Потому что, если аккумулятор совсем сядет, это не только насос, вентилятор, может связь пропасть. А сам понимаешь, без связи никак нельзя.

Команда из ЦУПа - закон. Олег Артемьев вернулся в шлюзовой отсек. Денис Матвеев продолжил работу.

Одному Денису Матвееву пришлось монтировать блокиратор на одной грузовой стреле. А ранее вместе с Олегом Артемьевым они успели установить на робот-манипулятор ЭРА две локтевые камеры КЛЮ-3 и КЛЮ-4. Выход в открытый космос начался в 16:35 по московскому времени.

Это на Земле завернуть несколько гаек - минутное дело. А в космосе - настоящая операция. Но от нее зависит качество и безопасность работы российского сегмента, да и всей МКС.

Для Олега Артемьева это был уже седьмой выход в открытый космос. Денис Матвеев работал вне станции в третий раз. Около 20 часов по Москве он также вернулся на борт МКС.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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