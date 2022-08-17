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Посольство России в США потребовало от госдепа выдать визу Лаврову

19:24
  • среда
  • 17 августа 2022

Российскую делегацию ожидают на Генассамблее ООН

Требование выдать визы главе МИД России Сергею Лаврову и остальным членам российской делегации направило российское посольство в США госдепартаменту. Представителей Москвы ожидают на Генассамблее ООН, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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По словам главы российской дипмиссии, многие хотели бы увидеть участие Лаврова в мероприятиях Генассамблеи в Нью-Йорке.

Антонов заявил, что 18 августа намерен посетить госдепартамент. Главный вопрос, который посол намерен обсудить с представителями американского внешнеполитического ведомства - выдача виз членам российской делегации для участия в ГА ООН, передает ТАСС.

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