Минпромторг назвал сроки снижения цены на школьные товары

Сейчас наблюдается сезонный рост

Цены на школьные товары начнут снижаться уже в сентябре. Сейчас наблюдается сезонный рост перед началом учебного года, заявили в Минпромторге России.

"Минпромторг России уделяет особое внимание развитию производства социально значимых товаров - именно к таким относятся школьные товары и принадлежности… Ожидаем, что после традиционного сезонного подъема перед началом учебного года цены на школьные товары пойдут на спад уже в сентябре", - сообщила пресс-служба ведомства.

К началу учебного года, по данным Росстата, цены на школьные рюкзаки (по отношению к июлю 2021 года) выросли на 10%, набор фломастеров подорожал на 17%, учебники – на 18%. Школьные брюки прибавили в цене в среднем 13%, сорочка для мальчиков - 16%, стоимость школьных платьев, блузок и юбок выросла на 6-9%, передает ТАСС.

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