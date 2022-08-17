Судно с грузом для России потерпело аварию на выходе из Босфора

На помощь пришла береговая охрана

Направлявшийся в Россию сухогруз Sun Unicorn под флагом Палау потерпел аварию на выходе из пролива Босфор в Черное море. По данным агентства Anadolu, судно вышло из турецкого порта Амбарлы в направлении Новороссийска.

Команда сухогруза сообщила о поломке в двигателе. На помощь оперативно прибыли буксиры береговой охраны.

Sun Unicorn отбуксировали в безопасный район, где специалисты определят причины аварии и произведут необходимый ремонт. Какой именно груз находится на борту – не сообщается.

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