ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Судно с грузом для России потерпело аварию на выходе из Босфора

20:21
  • среда
  • 17 августа 2022

На помощь пришла береговая охрана

Направлявшийся в Россию сухогруз Sun Unicorn под флагом Палау потерпел аварию на выходе из пролива Босфор в Черное море. По данным агентства Anadolu, судно вышло из турецкого порта Амбарлы в направлении Новороссийска.

В проливе Босфор обнаружена мина
Опубликовано видео прохода российских кораблей через Босфор и Дарданеллы

Команда сухогруза сообщила о поломке в двигателе. На помощь оперативно прибыли буксиры береговой охраны.

Sun Unicorn отбуксировали в безопасный район, где специалисты определят причины аварии и произведут необходимый ремонт. Какой именно груз находится на борту – не сообщается.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Пролив Босфор в Стамбуле
Пролив Босфор в Стамбуле
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.