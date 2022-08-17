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МИД Китая показал, какими видят США в мире

20:48
  • среда
  • 17 августа 2022

Америке нужно понять, кто она на самом деле

Соединенным Штатам надо понять, кто они на самом деле, считает официальный представитель МИД Китая. Чтобы облегчить Вашингтону эту задачу, Чжао Лицзянь показал, какой видят Америку в мире – в то время как она сама представляет себя супергероем из популярных комиксов.

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"Каждому нужно иметь четкое понимание, кто он есть на самом деле. И странам в том числе", — написал китайский дипломат в соцсети.

На прикрепленной к посту фотографии изображены "подвиги" Вашингтона. Здесь бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, Корейская и Вьетнамская войны, вторжение в Ирак и Афганистан, военная кампания в Пакистане, бомбардировки Югославии. Чжао Лицзянь отметил: другие страны видят США, как страну, несущую лишь разрушения и человеческие страдания.

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