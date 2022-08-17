Энергодар вновь оказался под массированным обстрелом со стороны ВСУ

Запорожская АЭС продолжает работать в штатном режиме

Этим вечером город атомщиков Энергодар, где находится Запорожская атомная станция, вновь под массированным обстрелом украинских войск. Киев ставит под угрозу не только сам ядерный объект, но и безопасность огромной территории. При этом до сих пор не ясно, попадут ли на станцию инспекторы МАГАТЭ, хотя никаких препятствий визиту, как не раз подчёркивали в нашем МИДе, со стороны России нет. По станции ВСУ бьют уже больше 10 дней. Росгвардия задержала в городе двух информаторов - они, по сути, служили наводчиками артиллерийских ударов.

Свист снарядов и взрывы – в Энергодаре жители вновь были вынуждены искать укрытие. ВСУ устроили очередной массированный обстрел города, где находится Запорожская АЭС - крупнейшая в Европе. Идет оценка повреждений. Пока информации о пострадавших не поступало. По самой атомной станции попаданий не было. АЭС продолжает работать в штатном режиме. Своими действиями Киев уже не намекает, громко заявляет – ему не нужна электроэнергия самой большой в Европе атомной станции, точно также как не важны и жители на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей. Украина готова жертвовать даже теми, кто на нее работает. В Энергодаре задержали информаторов, один из них попал под обстрел по своей же наводке.

Это уникальная операция, которую проводит спецназ Росгвардии в пригороде Энергодара. Сейчас проведут задержание наводчика, который корректировал украинскую артиллерию.

Дом окружен, окна под прицелом. Группа захвата действует быстро, не давая преступнику опомниться.

Во время обыска у 29-летнего Олега Морочковского нашли блокнот с данным о постах охраны АЭС, зарисовками российской бронемашины. На полках – техника нацистской Германии и подробный макет атомной станции, где он работал охранником.

"В марте 2022 года мне позвонил товарищ по телефону, и мы с ним давно общались, вместе служили, вместе учились. Попросил меня помочь по поводу данных дислокаций, передислокаций военных. Я согласился", - заявил Олег Морочковский.

Со своего поста он видел первый реакторный блок, учебно-тренировочный центр, рядом с которым украинские снаряды перебили линии электропередачи, и многое другое.

"Передавал данные по месту дислокации на территории станции... Пост перед заездом в город", - признался Олег.

За слив информации Морочковский денег якобы не брал. Успел передать в СБУ порядка 10 различных целей. Из-за такого сотрудничества даже сам чуть не погиб.

- Это было на базе "Уют". Я там был на посту, в командировке. Где-то часа в 3, начало 4 туда был прилет мины или ракеты, не могу знать, потому что был взрыв, меня стеклом посекло – и всё.

- А вы эти координаты передавали?

- Да. Это было там рядом.

- А вот на этой базе "Уют"...

- Нет, там военных не было.

Алексей Данилов 15 лет работал инженером на АЭС, а в марте этого года переквалифицировался в информатора. Данные даже не проверял, о жертвах среди местного населения не думал.

"Первая информация – это было расположение российских войск в гостинице, но это по слухам. То есть я лично не видел, просто где-то на улице люди разговаривали, что там живут войска. Я и скинул", - рассказал Алексей Данилов.

Он также рассказал, что рядом были жилые дома.

- Не подумали о том, что люди могут пострадать если будет атака?

- Нет.

Данные передавал незнакомому человеку через мессенджеры. Средства ПВО, пункты охраны, подразделения войска радиационной, химической и биологической защиты – под угрозой оказалась вся система безопасности АЭС.

- Машина радиоэлектронной борьбы, которая в определенном месте стояла – вот это я и скинул, геолокацию.

- И тоже не думали, что по атомной станции могут нанести удары и что это будет катастрофа?

- Нет. Я думал, что никто не будет стрелять по атомной станции.

Показания наводчиков подтверждают – Украина напрямую причастна к обстрелу АЭС. ВСУ наносили удары, не считаясь с реальной ядерной угрозой не только для местных жителей, но и для всего мира. Попадания были в опасной близости от хранилищ реактивных изотопов и ядерных отходов, возле системы охлаждения и линий электропередачи. Все разрушения зафиксированы. Наводчикам будет предъявлено обвинение по 361-й статье "Акт международного терроризма". Им грозит от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, Энергодар, Запорожская область. "ТВ Центр".

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