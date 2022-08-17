Десятки прихожан погибли во время взрыва мечети в Кабуле

В числе множества пострадавших - дети

Десятки прихожан погибли, еще больше пострадали в результате взрыва мечети в Кабуле. Взрывное устройство сработало во время вечерней молитвы в среду. По данным агентства Reuters, погибли и ранены не менее 35 человек.

"После взрыва в районе PD17 Кабула в нашу больницу доставлены 27 человек. Среди них пятеро детей, в том числе 7-летний ребенок", - приводит агентство сообщение работающей в Кабуле итальянской неправительственной клиники Emergency.

Число жертв теракта и пострадавших будет расти, продолжается разбор завалов взорванной мечети. Движение "Талибан" (запрещенная в России организация), которое контролирует Афганистан, инцидент покат никак не прокомментировало. Ни одна из противостоящих властям групп не объявляла об ответственности за взрыв.

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