Боевики нацбатов оборудовали позиции в детсадах Артемовска и Соледара

Жителей используют в качестве живого щита

Боевики украинских националистических батальонов оборудовали огневые позиции в детских садах Артемовска, Славянска и Соледара. Мирных жителей используют в качестве живого щита, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Артемовске боевики националистических батальонов в детском саду № 58 оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов, а на прилегающей территории разместили артиллерийские орудия и минометы, при этом эвакуация мирных жителей из близлежащих домов не проводилась, националисты используют их в качестве "живого щита", - заявил Мизинцев.

Также, по данным Минобороны, украинские вооруженные формирования разместили бронетехнику и РСЗО в детском саду № 20 в Славянске. С этих позиций они систематически обстреливают близлежащие населенные пункты, рассчитывая вызвать ответный огонь ВС России и обвинить их в неизбирательных ударах по мирному населению. Опорный пункт ВСУ, казармы и склады боеприпасов устроены и в детском саду № 59 в Соледаре.

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