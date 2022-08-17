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Семь человек спасли пожарные из горящего хостела в центре Москвы

21:55
  • среда
  • 17 августа 2022

Эксперты МЧС выясняют причину возгорания

Сотрудники МЧС спасли семерых постояльцев горящего хостела в центре Москвы. Пожар вспыхнул вечером в среду на первом этаже трехэтажного здания.

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"В ходе тушения возгорания в хостеле на Кожевническом проезде спасены семь человек", - приводит комментарий представителя столичных экстренных служб РИА Новости.

В МЧС уточнили, что возгорание на площади 15 квадратных метров удалось полностью ликвидировать к 18.50. Эксперты ведомства выясняют детали происшествия, информации о пострадавших нет.

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