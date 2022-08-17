ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США осознали ответственность по выдаче виз делегатам ГА ООН

22:13
  • среда
  • 17 августа 2022

Однако принять посла России в госдепе пока не готовы

Вашингтон понимает свою особую обязанность по выдаче виз делегациям, которые направляются в США для участия в Генассамблее ООН. Однако в планах на завтрашний день обсуждения этого вопроса с послом России пока нет, заявил официальный представитель госдепатамента Нед Прайс.

США уклонились от прямого ответа о визе для Лаврова на Генассамблею ООН
"Не способен признать реальность": Захарова о позиции генсека ООН по ЗАЭС

"Я пока не готов анонсировать встречи с российскими должностными лицами, включая посла РФ, на завтрашний день", - сказал Прайс на брифинге.

Глава российской дипмиссии в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил 17 августа, что направил в госдеп требование о выдаче виз главе МИД России Сергею Лаврову и членам сопровождающей его делегации для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН. Антонов планировал в четверг посетить американское внешнеполитическое ведомство и обсудить этот вопрос. В ООН также заявили, что поддерживаю постоянный контакт с Вашингтоном и Москвой для решения этой проблемы, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Флаг ООН
Флаг ООН
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.