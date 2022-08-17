США осознали ответственность по выдаче виз делегатам ГА ООН

Однако принять посла России в госдепе пока не готовы

Вашингтон понимает свою особую обязанность по выдаче виз делегациям, которые направляются в США для участия в Генассамблее ООН. Однако в планах на завтрашний день обсуждения этого вопроса с послом России пока нет, заявил официальный представитель госдепатамента Нед Прайс.

"Я пока не готов анонсировать встречи с российскими должностными лицами, включая посла РФ, на завтрашний день", - сказал Прайс на брифинге.

Глава российской дипмиссии в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил 17 августа, что направил в госдеп требование о выдаче виз главе МИД России Сергею Лаврову и членам сопровождающей его делегации для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН. Антонов планировал в четверг посетить американское внешнеполитическое ведомство и обсудить этот вопрос. В ООН также заявили, что поддерживаю постоянный контакт с Вашингтоном и Москвой для решения этой проблемы, передает РИА Новости.

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