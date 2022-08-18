США и страны ЕС запросили заседание СБ ООН по Украине

Пройти оно может через неделю

Соединенные Штаты и страны Евросоюза запросили заседание Совбеза ООН, передает РИА "Новости" со ссылкой на неназванный источник.

"США, Албания, Франция, Великобритания, Ирландия, Норвегия запросили заседание СБ ООН по Украине на 24 августа", - сообщил собеседник агентства.

Другой источник при этом уточнил, что темой заседания станет "шесть месяцев российской специальной военной операции".

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"