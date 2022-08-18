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США и страны ЕС запросили заседание СБ ООН по Украине

07:50
  • четверг
  • 18 августа 2022

Пройти оно может через неделю

Соединенные Штаты и страны Евросоюза запросили заседание Совбеза ООН, передает РИА "Новости" со ссылкой на неназванный источник.

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"США, Албания, Франция, Великобритания, Ирландия, Норвегия запросили заседание СБ ООН по Украине на 24 августа", - сообщил собеседник агентства.

Другой источник при этом уточнил, что темой заседания станет "шесть месяцев российской специальной военной операции".

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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