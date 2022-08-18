Произошло это именно сейчас, когда Украина анонсировала "решающее контрнаступление"

Как сообщила со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики издание Politico, шесть крупнейших стран Евросоюза не дали новых двусторонних военных обещаний Украине в июле - впервые после начала СВО.

"Это указывает на то, что несмотря на исторические сдвиги в европейской оборонной политике, когда колеблющиеся Франция и Германия начали поставлять оружия Украине, военная помощь Киеву может ослабнуть как раз в тот момент, когда Киев анонсировал решающее контрнаступление", - сказано в материале.

Там уточняется также, что многие европейские государства в плане помощи Украине не поспевают за Великобританией, Польшей и США.

По словам директора по исследованиям Кильского института Кристофа Требеша, тенденция к снижению прослеживается в обязательствах Европы по военной помощи Украине с конца апреля.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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