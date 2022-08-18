В запорожском ополчении озвучили реальные цифры потерь ВСУ

Киев значительно занижает показатели

Один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда "Троя" Владимир Новиков с позывным "Алабай" Владимир Новиков заявил в разговоре с РИА "Новости", что Киев значительно занижает свои боевые потери.

"Это мое сугубое мнение, думаю, порядка 200 тысяч "двухсотых" (погибших. - прим. ред.) и больше 300 тысяч раненых, которые уже не вернутся в строй", - сказал он.

Как уточнил Новиков, он использует различные источники информации.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

В ходе СВО российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области.

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