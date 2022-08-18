Власти спрогнозировали пик роста напряженности на рынке труда

Готовы меры по поддержке занятости населения
Министерство труда и социальной защиты дал прогноз по росту напряженности на рынке труда.
"Учитывая динамику изменения ситуации с занятостью населения, Минтруд России прогнозирует смещение пика роста напряженности на рынке труда на конец 2022 года - начало 2023 года", - цитирует ТАСС проект распоряжения правительства.
В документе уточняется, что в условиях санкционного давления необходимо своевременно принять меры по поддержке занятости населения.
В частности, постановлением правительства в 2022 году предусмотрена реализация региональных программ по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"