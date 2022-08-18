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Власти спрогнозировали пик роста напряженности на рынке труда

07:53
  • четверг
  • 18 августа 2022

Готовы меры по поддержке занятости населения

Министерство труда и социальной защиты дал прогноз по росту напряженности на рынке труда.
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"Учитывая динамику изменения ситуации с занятостью населения, Минтруд России прогнозирует смещение пика роста напряженности на рынке труда на конец 2022 года - начало 2023 года", - цитирует ТАСС проект распоряжения правительства.

В документе уточняется, что в условиях санкционного давления необходимо своевременно принять меры по поддержке занятости населения.

В частности, постановлением правительства в 2022 году предусмотрена реализация региональных программ по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий.

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