Власти спрогнозировали пик роста напряженности на рынке труда

Готовы меры по поддержке занятости населения

Министерство труда и социальной защиты дал прогноз по росту напряженности на рынке труда.

"Учитывая динамику изменения ситуации с занятостью населения, Минтруд России прогнозирует смещение пика роста напряженности на рынке труда на конец 2022 года - начало 2023 года", - цитирует ТАСС проект распоряжения правительства.

В документе уточняется, что в условиях санкционного давления необходимо своевременно принять меры по поддержке занятости населения.

В частности, постановлением правительства в 2022 году предусмотрена реализация региональных программ по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"