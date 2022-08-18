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Россия назвала препятствие миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

08:20
  • четверг
  • 18 августа 2022

Киев заявляет, что готов организовать этот визит

Делегация Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) не может приехать на Запорожскую АЭС, пока украинская сторона ведет обстрелы объекта. Об этом заявил в среду, 17 августа, заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел России Игорь Вишневецкий.
МИД ответил на публикации США о "воровстве" энергии с ЗАЭС

Как подчеркнул дипломат, все стороны работают над восстановлением контроля МАГАТЭ над Запорожской АЭС, для быстрого решения этой задачи необходимо прибытие миссии агентства.

Однако первое, что необходимо для этого сделать, добиться прекращения обстрелов станции. Вишневецкий отметил, что "не может туда приехать делегация, пока ведутся обстрелы, это опасно".

При этом Киев нарушает главный принцип МАГАТЭ, обстреливая ядерные объекты, заявили в МИД России. Украинская сторона это прекрасно понимает, но "тем не менее занимается этим, занимаясь практически ядерным терроризмом", цитирует дипломата ТАСС.

17 августа город атомщиков Энергодар, где находится Запорожская атомная станция, вновь оказался под массированным обстрелом украинских войск. По станции ВСУ наносят удары уже больше 10 дней.

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