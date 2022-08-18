На Западе оценили готовность России передать Белоруссии "Искандеры"

Это сигнал для НАТО, утверждают западные СМИ

Решение президента России Владимира Путина о возможной передаче Белоруссии ракетных комплексов "Искандер-М" является сигналом для Североатлантического альянса о том, что Москва готова защищать своих союзников. Об этом в среду, 17 августа, написала обозреватель Дебалина Гошал в статье для журнала The National Interest.

Как отметила Гошал, Россия продемонстрировала готовность "разделить свой ядерный зонт с союзниками", однако с точки зрения реакции НАТО этот шаг может стать дестабилизирующим.

Гошал напомнила, что в Кремле, комментируя заявление Путина по "Искандерам", пояснили, что комплексы могут, но не обязательно должны нести ядерный заряд. Не впервые одна страна продает второй подобное оружие — например, Китай поставил Саудовской Аравии DF-12, предварительно модифицировав их исключительно для неядерного использования.

Ранее лидеры стран "Большой семерки" (G7), ссылаясь на заявление Владимира Путина о намерении в течение ближайших месяцев отправить Минску комплексы "Искандер-М", выразила обеспокоенность возможным нарушением обязательств по запрещению ядерного оружия, поскольку "Искандеры" способны нести ядерный заряд.

Однако в Кремле уточнили, что речь велась о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия. Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко не говорил о передаче Минску ракет с ядерным оружием.

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