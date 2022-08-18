Почти треть россиян признались, что ориентируются на гороскопы

Сбываются они обычно у каждого десятого

Как показал опрос сервиса "Работа.ру", на результаты которого ссылается ТАСС, 29% россиян склонны ориентироваться на гороскопы при принятии важных решений.

"Из них 13% готовы пересмотреть свои планы по смене работы, 12% откажутся от крупной сделки вроде покупки автомобиля. 11% по возможности перенесут собеседование. Каждый десятый будет назначать важные события только на благоприятные дни", - сказано в исследовании.

Уточняется, что читают гороскопы 39% респондентов. Составить индивидуальный прогноз у астролога хотел бы каждый четвертый опрошенный.

Вместе с тем 15% верят звездам, только если они обещают что-то хорошее, а 11% рассказали, что их прогнозы обычно сбываются.

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