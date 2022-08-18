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Минобороны показало видео работы "Ураганов" на Украине

08:18
  • четверг
  • 18 августа 2022

Системы уничтожают артиллерийские батареи, пункты управления и технику ВСУ

Артиллерийские батареи, пункты управления и технику ВСУ эффективно уничтожают наши системы залпового огня "Ураган".  Кадры боевой работы расчетов публикует Минобороны.

После получения координат целей от беспилотной авиации грозные машины выдвигаются на огневые позиции. На то, чтобы подготовить комплекс к нанесению удара, необходимы всего три минуты. Для ликвидации укрепрайона противника требуется не больше 4 ракет. Затем "Ураганы" молниеносно меняют позицию, чтобы у врага не было ни малейшего шанса на ответный удар.

"В основном сейчас ведём контрбатарейную борьбу. Это артиллерия противника: техника, поставленная Западом, были гаубицы М-777, поражали "Гиацинты" противника, поражали РСЗО, "Грады" противника. В основном, работаем по артиллерии противника. При необходимости также поддерживаем нашу пехоту", - заявил Анатолий, командир дивизиона РСЗО "Ураган".

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