Минобороны рассказало о подвигах участников СВО

Отличились Иван Сидоров и Руслан Волченков

Минобороны рассказало о подвигах российских военнослужащих и бойцов народной милиции республик Донбасса в ходе спецоперации.

Гвардии рядовой народной милиции ЛНР Иван Сидоров со своим артиллерийским подразделением не только поддерживает наступление союзных сил, но и успешно ведет контрбатарейную борьбу, уничтожая бронетехнику и живую силу противника. Он участник освобождения десятков городов и сел Донбасса.

Сержант Руслан Волченков с группой десантников обнаружил замаскированную позицию радикалов в населенном пункте и атаковал их. В ходе скоротечного боя он уничтожил 8 националистов, остальные спешно отступили.

Заместитель командира роты старший лейтенант Василий Тяпкин получил ранение во время атаки на радикалов, которые засели на заранее подготовленных позициях. Оказав себе первую помощь, Василий не покинул поле боя, а продолжил руководить подчиненными. Враг был разбит.

В военный госпиталь Ростова-на-Дону, чтобы поддержать наших раненых бойцов, приехали известные российские артисты. Импровизированный концерт прошел прямо под открытым небом. Деятели культуры поблагодарили военнослужащих за смелость и отвагу, проявленные в ходе спецоперации. В финале творческой встречи по традиции - автографы и фото на память.

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