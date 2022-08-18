Эстония закрыла въезд россиянам с эстонским шенгеном

Есть ряд исключений

Власти Эстонии прекратили в полночь четверга, 18 августа, пропуск в страну российских граждан с шенгенскими визами, выданными эстонскими консульскими учреждениями.

При этом запрет не действует в отношении сотрудников дипломатических представительств России в Эстонии и членов их семей, а также лиц, занимающихся международными перевозками или имеющих право свободного передвижения по законам ЕС.

Действие ограничений не будет распространяться на лиц, въезд которых в республику необходим по гуманитарным соображениям, на близких родственников граждан Эстонии и обладателей постоянного вида на жительство в республике, сообщает ТАСС.

О том, что Эстония закроет свои границы для россиян с шенгенской визой, выданной эстонскими консульскими учреждениями, стало известно 11 августа. В Таллине заявили, что "посещение Европы — это привилегия, а не право человека", поэтому "пора прекращать туризм из России уже сейчас".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"