Нидерланды передали США россиянина по обвинению в отмывании денег

Гражданина России экстрадировали в Соединенные Штаты

Россиянин Денис Дубников, задержанный в 2021 году по запросу ФБР в Нидерландах по обвинению в отмывании денег, экстрадирован в США. Об этом в четверг, 18 августа, рассказали в американском Министерстве юстиции.

Дубников обвиняется в отмывании денег, получаемых путем вымогательства в результате хакерской деятельности. В случае признания Дубникова виновным ему грозит тюремное заключением сроком до 20 лет.

29-летний россиянин уже доставлен в штат Орегон, где предстал перед судом. Дубников заявил, что невиновен во вменяемых ему преступлениях.

Начало рассмотрения дела россиянина судом присяжных намечено на 4 октября 2022 года, сообщает "Интерфакс".

Посольство России в США ранее заявило, что на сегодняшний день в американских тюрьмах и следственных изоляторах находятся около 100 российских граждан. При этом большинство из них отбывает наказание за совершение ненасильственных преступлений. Вашингтоном развернута настоящая "охота" на россиян при их выезде за границу, предупредили в дипмиссии.

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