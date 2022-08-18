МИД России рассказал о работе с ООН по вывозу продовольствия с Украины

Пока усилия ООН к желаемому результату не привели

Россия сотрудничает с ООН по разблокировке вывоза российских удобрений и продовольствия, работа в этом направлении продолжается. Об этом в четверг, 18 августа, рассказал директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.

Дипломат отметил, что пока усилия ООН к желаемому результату не привели, но работа продолжается, Москва рассчитывает на успех.

Секретариат ООН проводит адресную работу с Вашингтоном, Брюсселем и частными зарубежными компаниями. Однако пока не будут устранены искусственные нелегитимные препятствия со стороны Запада, восстановить нормальное функционирование цепочек поставок и решить другие задачи, связанные с обеспечением продовольственной безопасности, едва ли возможно, предупредил Ильичев.

Дипломат подчеркнул, что в стабилизации международных продовольственных рынков заинтересован весь мир, в первую очередь развивающиеся страны, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что продуктовая сделка — это пример того, как можно договариваться, можно особо отметить вклад, который внесли генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и президент Турции Тайип Эрдоган.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"