Дипломаты объяснили, почему Запад боится вводить новые санкции

Все меньше стран готовы поддерживать антироссийскую кампанию

Страны Запада не предлагают новых ограничительных мер против России в ООН из-за опасения низкой поддержки со стороны других государств, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

"В некоторых случаях западные страны уклоняются от конкретных шагов, опасаясь низкой поддержки, поскольку рост числа воздержавшихся при голосовании сигнализирует о растущем нежелании публично выступать против Москвы", - сказано в материале.

Вместе с тем научный сотрудник Университета ООН Ричард Гован отметил, что поддержка санкций против Москвы будет снижаться.

"Мартовские резолюции ООН представляют собой высшую точку. Никто не жаждет дальнейших действий, если только не будут пересечены красные линии", - подчеркнул дипломат.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"