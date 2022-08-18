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США приостанавливают эксплуатацию конвертопланов CV-22 Osprey

09:50
  • четверг
  • 18 августа 2022

Причиной такого решения стала серия инцидентов с машинами

Командование спецопераций ВВС США приостановило эксплуатацию всех конвертопланов CV-22 Osprey по соображениям безопасности.

За последние шесть недель отмечены два инцидента. По всему миру под временным запретом оказались более 50 самых дорогих американских военных машин. Примерная стоимость одной из них - 100 миллионов долларов.

Конвертоплан - единственный серийно выпускаемый аппарат, который сочетает преимущества самолета и вертолета. На его разработку потрачено 30 лет.

Известно по меньшей мере о трех крушениях, в них погибли три десятка морпехов США. На разработку и производство конвертопланов уже потрачено более 50 миллиардов долларов, что сейчас вызывает особенное недовольство американских налогоплательщиков.

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