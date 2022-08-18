В Москве продают квартиру площадью 7,6 "квадрата"

Это самая маленькая из продаваемых в России "вторичек"

На продажу в Москве выставили самую маленькую из продаваемых в России вторичных квартир - ее площадь составляет всего 7,6 квадратных метров, пишут "Известия" со ссылкой на данные компании "Этажи".

"Мини-квартиры приобретают для временного проживания, сдачи в аренду или как стартовое жилье с перспективой быстрой выплаты ипотеки и приобретением более комфортного варианта квартиры большей площади", - прокомментировала информацию заместитель директора фирмы Татьяна Ахметдинова.

Уточняется, что такое жилье актуально в том числе в городах с большими миграцией и туристическим потоком.

По данным аналитиков, за последние два года средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в России выросла на 44,6% с 64,4 до 93,1 тысячи рублей.

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